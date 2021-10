Roma, testa già al Napoli: uno tra Spalletti e Mourinho interromperà serie positiva

La Roma si prepara alla trasferta in terra norvegese, dove affronterà il Bodo/Glimt, ma pensa già alla sfida di domenica contro il Napoli capolista. Come riporta La Gazzetta dello Sport, sono stati già staccati 40.000 biglietti per il big-match dell'Olimpico. Una cifra destinata a crescere per avvicinarsi a quota 50.000, sintomo di un affetto ritrovato anche grazie a José Mourinho. Il tecnico portoghese vuole continuare la sua striscia di imbattibilità casalinga nell'era dei tre punti (42 partite) ma anche risalire in classifica, visto che un anno fa la squadra allenata da Fonseca aveva due puni in più. Una cosa è certa: domenica sera, uno tra Mou e Luciano Spalletti dovrà interrompere la propria serie positiva.