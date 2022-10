Roma, una sola vittoria nelle ultime 8 gare contro il Napoli: ultimo successo risale a 3 anni fa

La Roma ha vinto solo una delle ultime otto sfide contro il Napoli in campionato

La Roma ha vinto solo una delle ultime otto sfide contro il Napoli in campionato (3N, 4P): 2-1 il 2 novembre 2019. Da allora sono arrivati tre successi partenopei seguiti da due pareggi. Le due squadre potrebbero pareggiare tre match di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1994 e il 1995. A riportarlo è Opta.