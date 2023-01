Roma, Zaniolo regolarmente in campo a Trigoria per l'allenamento

Alla viglia della sfida contro il Napoli, la Roma questa mattina si è ritrovata a Trigoria per l'allenamento mattutino

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla viglia della sfida contro il Napoli, la Roma questa mattina si è ritrovata a Trigoria per l'allenamento mattutino. Tutti presenti, compreso Nicolò Zaniolo che ora è in attesa di capire come si comporterà la società nei suoi confronti dopo il no al trasferimento al Bournemouth.