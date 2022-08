Ronaldo sconsolato dopo il ko col Brentford: se la prende con De Gea e non saluta i tifosi

CR7 è parso nervosissimo, sia durante la partita che al fischio finale.

È sconsolato Cristiano Ronaldo, che vuole lasciare il Manchester United ma che, al momento, non ha opportunità. Migliore dei Red Devils nel tremendo ko di ieri contro il Brentford, CR7 è parso nervosissimo, sia durante la partita che al fischio finale, quando l'ex Juventus non ha salutato i tifosi nonostante le richieste del vice di Ten Hag. Inoltre, dopo la papera di De Gea che ha dato il via alla goleada del Brentford, il portoghese se l'è presa con lo spagnolo, con gesti e sbracciate che non lasciano spazio ad interpretazioni.