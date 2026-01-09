Ronaldo, traguardo dei 1000 gol sempre più vicino. Ma può terminare un'altra stagione senza titoli

vedi letture

Cristiano Ronaldo continua a vivere una stagione complicata con l’Al Nassr: nessun trofeo conquistato e primato in classifica sfumato dopo un solo punto raccolto nelle ultime tre giornate. La squadra di Inzaghi, l’Al Hilal, ora guida con quattro lunghezze di vantaggio, rendendo sempre più difficile la rincorsa al titolo. Anche questa annata, che sembrava promettente, rischia di trasformarsi nell’ennesima occasione mancata per il fuoriclasse portoghese.

L’ultimo ko è arrivato contro l’Al Qadsiah, in una gara decisa da errori difensivi e poca concretezza offensiva. Dopo il vantaggio di Quiñones e il raddoppio di Nández, Ronaldo ha provato a riaprire la partita segnando su rigore nel finale. Nonostante il forcing e le proteste per un secondo penalty, l’Al Nassr non è riuscito a pareggiare. Il sogno del primo titolo saudita di CR7 appare ancora una volta lontano.