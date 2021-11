Rrahmani firma il gol del pari: finisce 1-1 tra Grecia e Kosovo

Finisce 1-1 Grecia-Kosovo, ultimo match del gruppo B di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Greci in vantaggio con Masouras al 44' raggiunti al 76' dal gol del difensore del Napoli Amir Rrahmani sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'azzurro in campo per l'intero match con i galloni da capitano.