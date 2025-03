Rrahmani sta bene: il centrale azzurro è a disposizione del Kosovo per la gara di stasera

vedi letture

Nulla di grave per Amir Rrahmani, come aveva fatto sapere anche Antonio Conte dopo il pareggio contro il Venezia, tant'è che il difensore del Napoli è partito per rispondere alla chiamata del Kosovo. E, secondo i media locali, sarà disponibile per il match di stasera contro l'Islanda.

Ieri infatti sia Rrahmani che Berisha, altro calciatore acciaccato, hanno lavorato insieme al resto della squadra durante l'allenamento e sono dunque da considerare abili e arruolabili per la partita odierna.