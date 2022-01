Salernitana, comunicata la lista dei 25: non ci sono gli acquisti (non annunciati per ora)

La deadline era oggi a mezzogiorno e la Salernitana l'ha ovviamente rispettata: è stata consegnata alla Lega Serie A la lista dei 25 calciatori del gruppo-atleti. In base a questo elenco si calcolerà la percentuale di positivi che non dovrà superare il 35% (massimo 8 su 25) affinché il derby col Napoli si disputi. In lista non sono stati iscritti nuovi acquisti, visto che il club granata non ne ha annunciato nessuno pur avendone chiusi diversi. A questo elenco, riportato da Salernitananews.it, vanno aggiunti anche gli Under Ruggeri, Vergani, Russo, Motoc e altri.

Portieri: Belec, Fiorillo e Guerrieri

Difensori: Jaroszynski, Veseli, Strandberg, Gyomber, Kechrida, Bogdan, Ranieri, Delli Carri e Gagliolo

Centrocampisti: Schiavone, Lassana Coulibaly, Mamadou Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Obi, Zortea e Capezzi

Attaccanti: Ribéry, Djuric, Bonazzoli, Simy e Gondo