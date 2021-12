Salernitana esclusa? Che beffa per il Napoli: perderebbe i 3 punti dell'Arechi

Il caso Salernitana preoccupa e ponte interrogativi. A oggi, lo scenario dell'esclusione dei campani dal campionato di Serie A è tutto da verificarsi, ma non è neanche da escludere. Come vi abbiamo spiegato, in questa ipotesi le NOIF parlano molto chiaro: tutte le partite che interessano il club amaranto verrebbero annullate. Un colpo di spugna che cambierebbe la classifica di Serie A: quasi tutte le squadre perderebbero infatti tre punti rispetto alla classifica attuale. Solo quattro eccezioni: Genoa e Venezia, che hanno perso contro la Salernitana, più Cagliari e Verona che hanno pareggiato. Senza i campani, lo Spezia e gli isolani si ritroverebbero all'ultimo posto in classifica, mentre il Verona "aggancerebbe" la Lazio a quota 22. Bene ricordare che Inter e Udinese sono le uniche squadre a non aver ancora affrontato la Salernitana: in questo modo avrebbero - temporaneamente - una gara in più delle altre.

La classifica attuale

Inter 40

Milan 39

Atalanta 37

Napoli 36

Fiorentina 30

Roma 28

Juventus 28

Empoli 26

Lazio 25

Bologna 24

Verona 23

Sassuolo 23

Torino 22

Sampdoria 18

Udinese 17

Venezia 16

Spezia 12

Cagliari 10

Genoa 10

Salernitana 8

La nuova classifica

Inter* 40

Milan 36

Atalanta 34

Napoli 33

Fiorentina 27

Roma 25

Juventus 25

Empoli 23

Lazio 22

Verona 22

Bologna 21

Sassuolo 20

Torino 19

Udinese* 17

Venezia 16

Sampdoria 15

Genoa 10

Spezia 9

Cagliari 9

Salernitana - ESCLUSA

*= una partita in più