Salernitana in Serie A, ora Lotito dovrà cederla: vietata la multiproprietà nella stessa categoria

La Salernitana ha battuto il Pescara, conquistando così la Serie A. Ma cosa accadrà ora al club del presidente Claudio Lotito? E' vietato per regolamento la partecipazione in più società della stessa categoria, pertanto il patron della Lazio dovrà cedere la società entro trenta giorni. Finora Lotito ha goduto di a una deroga, ormai in vigore da 10 anni, che però adesso si scontra sullo scoglio della militanza nella medesima serie. Per questo la Salernitana dovrà passare di mano per iscriversi al campionato di Serie A.

L'AVVERTIMENTO DI GRAVINA - Sul tema, oggi il presidente della FIGC Gabriele Gravina è stato chiaro: "Noi abbiamo un articolo chiaro, il 16 bis delle NOIF rafforza un principio statutario previsto all’art.7 comma 8: è una regola in linea con quelle UEFA che non consenta le partecipazioni in più società a livello professionistico. Il presidente Lotito ha goduto di una deroga avuta anni fa. Tutti sapevano cosa sarebbe successo: grandi auguri alla Salernitana per questo storico traguardo che potrebbe centrare, ma le regole sono le regole. La situazione di controllo non può essere continuata e comporterebbe la non iscrizione al campionato".