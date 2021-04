Sampdoria-Napoli è una fiera del gol: media da oltre 4 gol negli ultimi 7 precedenti

Sampdoria-Napoli si sta progressivamente trasformando in una fiera del gol. Nelle ultime sette gare giocate a Marassi sono state realizzate la bellezza di 32 reti (praticamente 4,5 gol a gara). I partenopei sono in svantaggio in fatto di vittorie ma hanno portato a casa i tre punti in quattro delle ultime cinque sfide nel capoluogo ligure e tre volte delle quali con lo stesso punteggio: 4-2. Il match con più reti? Il 6-3 per i blucerchiati del 21 dicembre 1997 con Montella mattatore, autore di una tripletta.

TUTTI I PRECEDENTI A GENOVA (SERIE A E B)

22 vittorie Sampdoria

17 pareggi

17 vittorie Napoli

82 gol fatti Sampdoria

64 gol fatti Napoli

LA PRIMA SFIDA A GENOVA

1946/1947 Serie A Sampdoria vs Napoli 0-1

L'ULTIMA SFIDA A GENOVA

2019/2020 Serie A Sampdoria vs Napoli 2-4