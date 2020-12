Sampdoria, ultime di formazione da Genova: tante defezioni ed emergenza terzini

Quale formazione per la Sampdoria nella complicata trasferta di Napoli? Ci sono delle defezioni nell'undici perché manca Bereszynski e sarà adattato Ferrari da terzino destro. In mezzo tornerà Yoshida, out Tonelli. In mezzo al campo tornerà Ekdal dall'inizio nella staffetta con Silva, insieme a Thorsby, con Candreva e Jankto sulle fasce. Davanti Quagliarella supportato da Ramirez. Mariagrazia Barile, giornalista di Telenord, direttamente da Genova ha rivelato le ultime di formazione in casa blucerchiata ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Ramirez, Quagliarella