San Paolo, Kiss Kiss conferma: possibile giocare con uno o due settori aperti

In questi minuti sono in corso le verifiche sulle condizioni del San Paolo dopo il maltempo che ha danneggiato i cupolini della copertura dell'impianto di Fuorigrotta. Napoli-Parma è a rischio rinvio e, secondo Radio Kiss Kiss Napoli, viene confermata l'ipotesi di giocare con uno o al massimo due soli settori aperti, come anticipato da Tuttonapoli. Ovviamente in quel caso gli spettatori, tra abbonati e paganti, sarebbero convogliati tutti in quelle parti dello stadio.