San Paolo, la ditta dei lavori: "La consegna degli spogliatoi prevista per venerdì sarà rispettata"

"I lavori degli spogliatoio del San Paolo sono finiti, tranne piccole finiture che verranno completate domani. La consegna degli spogliatoi e' prevista per venerdi' 13 alle ore 10, la data e' confermata. Non siamo in ritardo anzi siamo in avanti sui tempi contrattuali, e avremmo potuto finire prima ma ci hanno ritardato le piscine che avrebbe dovuto fare il Napoli". Lo afferma Carlo Perego, amministratore della Tipiesse di Bergamo, che ha realizzato i lavori di ristrutturazione dello stadio San Paolo, tra cui gli spogliatoi. "Per finiture - spiega Perego - parlo di spigoli, stuccature. Mi meravigliano le parole di Ancelotti, perché lui probabilmente non è stato nemmeno a vederlo lo stadio, invece oggi in mattinata è venuto il figlio del presidente De Laurentiis e si è complimentato. Dopo le Universiadi abbiamo avuto 45 giorni per demolire spogliatoi, rifare gli impianti e invece di polemizzare bisognerebbe ringraziare le maestranze che hanno lavorato giorno e notte, per questo ci siamo rimasti malissimo nel leggere quelle frasi".