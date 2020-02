San Siro applaude Politano, l'azzurro: "Grazie per questa splendida accoglienza"

San Siro non dimentica Matteo Politano. Applausi per l'ex attaccante dell'Inter al momento del suo ingresso in campo col Napoli. L'esterno a fine partita ha scritto un messaggio sui social: "Soffrendo abbiamo vinto in trasferta, ma sappiamo che dovremo sudare anche al ritorno per guadagnarci la finale! Grazie allo splendido pubblico di San Siro per l’accoglienza!". Ecco il post: