Sarà il 2022 di... Eljif Elmas: da tuttofare a specialista?

Il 2022 sarà l'anno di... Eljif Elmas. Inizia un nuovo anno solare con il Napoli impegnato su tre fronti e con l'obiettivo della qualificazione in Champions League da portare a casa. Abbiamo cercato di prevedere chi tra gli azzurri potrà emergere o chi si crescerà maggiormente.

Ricominciare dalla fine - Il macedone, una volta superato il Covid, dovrà continuare da dove aveva finito il 2021. Spalletti al suo arrivo sulla panchina azzurra l’aveva detto: “Elmas sa fare tutto”, e il classe ’99 ha ripagato la fiducia del nuovo tecnico giostrando bene in più parti di campo e segnando ben 6 reti (quattro in Europa League). Proprio nell’ultima parte dell’anno il picco più alto del “Diamante” macedone. Prima la doppietta con la sua nazionale, che ha regalato lo spareggio per i mondiali contro l’Italia e poi il gol decisivo a San Siro, che ha consentito al Napoli di battere il Milan.

Crescere per affermarsi - Ha dimostrato non solo la freschezza dovuta alla giovane età ma anche un innato senso del gol. In questo nuovo anno da Elmas ci si aspetta un ulteriore crescita e una maturazione che porti a possibile evoluzione. Da dodicesimo tuttofare potrebbe affermarsi da titolare in un ruolo più specifico e definitivo.