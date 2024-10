Sarà sfida tattica: il Como somiglia alla squadra che ha messo più in difficoltà il Napoli

La partita in programma oggi al Maradona tra Napoli e Como sarà molto affascinante anche dal punto di vista tattica. Di fronte ci saranno Antonio Conte e la sua esperienza contro l'emergente Cesc Fabregas, un allenatore che ha stupito fin qui e sta praticando un bel calcio, moderno, all'avanguardia. Con un modo di giocare abbastanza simile alla squadra che in quest'avvio di campionato ha messo più in difficoltà dal punto di vista tattico il Napoli: il Parma di Fabio Pecchia.

Come i ducali, infatti, anche la formazione lombarda ha principi di gioco al passo coi tempi: costruzione dal basso, da molto in basso, per indurre gli avversari a pressare, in modo da allungare il campo; e poi i quattro attaccanti del 4-2-3-1 che rimangono a metà campo in modo tale da giocarsela in parità numerica (ma superiorità qualitativa) contro i quattro difensori azzurri. Il Como si appoggia molto su Cutrone, che crea spazio per scatenare i velocisti Fadera e Strefezza, oltre che il talento di Nico Paz. Ricordiamo che il Parma, nel primo tempo al Maradona, dominò con questo piano-gara. E questo Conte lo ricorda bene.