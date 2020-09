Sassuolo, amichevole con il Pisa: ancora assente il degente Boga

Prima uscita stagionale per il nuovo Sassuolo di Roberto De Zerbi senza Jeremie Boga, obiettivo del Napoli che è risultato positivo al Covid-19. Il sodalizio di patron Squinzi ha affrontato il Pisa in un test amichevole andato in scena quest'oggi, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, a porte chiuse. Tre sfide per la squadra emiliana: alle 18 Sassuolo neroverde contro Pisa (45 minuti di durata), poi Sassuolo neroverde contro Sassuolo bianco (sfida interna durata 35 minuti) e infine Sassuolo bianco contro Pisa. Nella prima sfida, quella tra Sassuolo neroverde e Pisa, una possibile ipotesi di formazione per l'esordio in campionato contro il Cagliari di domenica prossima. De Zerbi ha schierato i suoi con il 4-2-3-1 con Consigli in porta; Toljan, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos in difesa; Bourabia e Ghion in mezzo al campo; Berardi, Djuricic, Haraslin alle spalle di Caputo. Buoni ritmi e buon test per il Sassuolo. Due occasioni per i toscani con Marconi e Vido, poi il gol decisivo di Filip Djuricic: del serbo dunque il primo gol stagionale del Sassuolo.

Poi sfida interna Sassuolo neroverde (confermati gli undici della prima sfida contro il Pisa) contro il Sassuolo bianco. In campo, sempre con il 4-2-3-1, Pegolo; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Obiang, Marlon; Manzari, Defrel, Traoré; Raspadori. Da segnalare la prima del turco Ayhan, nuovo acquisto, e la presenza di Marlon a centrocampo. Ritmi un po' più bassi in questa seconda mini sfida, decisa da un gol del 2000 Manzari.

Nell'ultima sfida, quella tra Sassuolo bianco e Pisa. Undici bianco del Sassuolo confermato. Ritmi bassi nella terza gara di questo triangolare. Gol annullato a Raspadori per fuorigioco ma poi ci pensa Marconi del Pisa con una mezza rovesciata a sbloccare il risultato. Il Sassuolo gira palla senza velocità, il Pisa sfiora il bis con Minesso. Calcio d'estate ma comunque buone indicazioni per i due allenatori.

TABELLINO SASSUOLO-PISA, PRIMA PARTITA

MARCATORI: 37' Djuricic (S)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos, Bourabia, Ghion; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. Allenatore: De Zerbi

PISA (4-4-2): Perilli, Pisano, Siega, Caracciolo, Soddimo, Meroni, Marin, Vido, Lisi, Gucher, Marconi. Allenatore: D'Angelo

TABELLINO SECONDA PARTITA SASSUOLO BIANCO-SASSUOLO VERDE

MARCATORI: 22' Manzari (S bianco)

SASSUOLO BIANCO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Obiang, Marlon; Manzari, Defrel, Traoré; Raspadori

SASSUOLO VERDE (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Peluso, Kyriakopoulos, Bourabia, Ghion; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.

TABELLINO TERZA PARTITA SASSUOLO BIANCO-PISA

MARCATORI: 27' Marconi (P)

SASSUOLO BIANCO (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Obiang, Marlon; Manzari (16' Mercati), Defrel (38' Piccinini), Traoré; Raspadori. Allenatore: De Zerbi

PISA (4-4-2): Loria, Birindelli, Belli, Siega, Minesso, Marin (40' Masetti), Vido (16' Pompetti), Varnier, Gucher (40' Fischer), Marconi, Benedetti (16' Sibilli).