Sassuolo, Berardi quasi certamente salterà il Napoli: le probabili scelte di Dionisi

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenico Berardi salterà anche Napoli-Sassuolo, salvo sorprese dell'ultimo minuto. A riferirlo è Il Resto del Carlino che fa sapere quelli che potrebbero essere tutti i cambi di Alessio Dionisi contro gli azzurri: "Il rientro di Ferrari, che ha scontato la squalifica e allo stadio ‘Maradona’ di Napoli si riprende posto al centro della difesa e fascia di capitano, spinge in panchina sia Ayhan che, con tutta probabilità, Obiang. Con la cerniera centrale tipo, infatti, vengono meno quelle necessità di schermare il reparto difensivo che avevano dato via libera, contro l’Hellas, alla prima da titolare del centrocampista spagnolo, che riaffiderà le chiavi della mediana a Lopez. È prevedibile anche, in nome dell’alternanza, che Rogerio possa avvicendare Kyriakopulos mentre l’attacco sarà lo stesso schierato lunedì sera. Da destra D’Andrea, Pinamonti e Laurientè con subentro certo, a gara in corso, di Traoré che non ha ancora i 90’ nella gambe ma un terzo di gara può farlo eccome. Out Berardi, come del resto Romagna, Defrel e Muldur”.