Sassuolo, defaticante per gli eroi di San Siro: il report allenamento

Neroverdi subito al lavoro questo pomeriggio dopo la vittoria di ieri contro il Milan. Al Mapei Football Center la squadra ha lavorato, in vista del turno infrasettimanale contro il Napoli, dividendosi in due gruppi: seduta defaticante per i calciatori impiegati a San Siro, per gli altri riscaldamento, esercitazioni tattiche e partitelle ad alta intensità su campo ridotto.

Domani la squadra sosterrà la seduta di rifinitura. Alle ore 12, presso la sala stampa del Mapei Football Center, è in programma la conferenza prepartita di mister Alessio Dionisi. Ai giornalisti / operatori media che vorranno accedere alla sala stampa sarà richiesto il Green Pass e saranno sottoposti alla misurazione della temperatura. Inoltre per tutta la permanenza all’interno del centro sportivo dovranno indossare la mascherina, rispettare il distanziamento e sedersi al posto assegnato.