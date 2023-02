Sassuolo-Napoli, probabili formazioni Tmw: Olivera, Elmas e Politano in rampa di lancio

Dubbio Berardi per Dionisi: l'allenatore scioglierà le riserve solo all'ultimo, al momento però è più no che sì.

Come arriva il Sassuolo - Dubbio Berardi per Dionisi: l'allenatore scioglierà le riserve solo all'ultimo, al momento però è più no che sì. Ma andiamo con ordine. Probabile il 4-2-3-1 ibrido visto nelle ultime uscite con Consigli in porta e la difesa a 4 formata da Zortea e dal rientrante Rogerio sulle fasce, da Erlic e Ruan Tressoldi al centro. In mezzo al campo Frattesi e Obiang, quest'ultimo in leggero vantaggio sullo scalpitante Maxime Lopez. In avanti, senza Berardi, spazio a Bajrami sulla destra con Matheus Henrique e Laurienté a completare il terzetto alle spalle di Defrel, con Pinamonti pronto a subentrare nella ripresa. Se dovesse esserci Berardi invece, ballottaggio Bajrami-Henrique sulla trequarti con l'ex Empoli che potrebbe partire dalla panchina.

Come arriva il Napoli - Brutta tegola in casa Napoli in vista della sfida di Sassuolo: non sarà a disposizione l’ex di turno, Giacomo Raspadori, che si è fermato per un problema muscolare che rischia di tenerlo fuori per oltre sei settimane. Per il match al Mapei, Luciano Spalletti dovrebbe operare qualche cambio anche in virtù dell’impegno di martedì in Champions: scalpitano Olivera, Elmas e Politano. Nel 4-3-3 dei partenopei Meret tra i pali e difesa con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera. In mediana Lobotka con Anguissa ed Elmas (al posto di Zielinski), in avanti Politano dovrebbe far rifiatare Lozano e affiancare Kvaratskhelia e Osimhen.