Video Scintille Osimhen-Lookman! L’ex azzurro va faccia a faccia: “È un gioco di squadra!”

La Nigeria ha vinto 4-0 contro Mozambico qualificandosi ai quarti di finale di Coppa d'Africa, ma il clima è diverso da come ci si aspetterebbe di fronte a un risultato del genere: c'è tensione nello spogliatoio delle Super Eagles. Infatti, Victor Osimhen e Ademola Lookman sono stati protagonisti non solo nel tabellino - doppietta per l'ex Napoli e un gol e un assist del giocatore dell'Atalanta - ma anche in una lite.

Il bomber attualmente in forza al Galatasaray è andato faccia a faccia con il suo connazionale e attaccante della Dea. Stando a una prima ricostruzione, Lookman avrebbe difeso un giocatore della Nigeria che in un'azione non ha passato la palla a Osimhen, il quale non ha digerito la presa di posizione da parte del compagno di squadra gridandogli più volte: "È un gioco di squadra!". In campo non è sembrato che i due abbiano chiarito in seguito, ma di fronte ad una vittoria si tratta un episodio su cui facilmente si potrà sorvolare. Di seguito il video.