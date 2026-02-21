Tuttonapoli Palladino ha davvero cambiato l'Atalanta? Le statistiche parlano chiaro

Dal Napoli al Napoli: era il 22 novembre quando Raffaele Palladino disputava la prima partita da allenatore dell'Atalanta, perdendo 3-1 contro gli azzurri che ritroverà domani per il match di ritorno. Dopo tre mesi esatti, il tecnico di Mugnano è davvero riuscito ad invertire la rotta della stagione come dicono in molti? Le statistiche, in questo senso, parlano chiaro: prima dell'esonero di Ivan Juric, la Dea era 13esima in classifica a -9 dal quarto posto, mentre adesso è settima ed a -5 dalla zona Champions.

Questo dato da solo potrebbe bastare, ma addentrandosi nell'analisi emerge ancor più la bontà del lavoro di Palladino che, al netto di alcune prestazioni deludenti, è riuscito a rimettere l'Atalanta in carreggiata. Dal suo arrivo, gli orobici sono terzi per punti fatti: 29, dietro solo a Milan (32) e Inter (40). Dal punto di vista offensivo, la Dea è sesta per gol fatti, 21 in queste 14 gare, ma la produzione è stata maggiore: in quanto ad expected goals (xG), solo Como e Inter ne hanno registrati di più nel periodo. Dunque, dai 30.04 gol attesi e quindi dal differenziale negativo di 9.04, si deduce che la mole di gioco creata è stata da top del campionato, ma i calciatori non sono stati altrettanto precisi nel finalizzare. Il trend è diametralmente opposto per quanto riguarda i numeri difensivi: l'Atalanta di Palladino è la seconda miglior difesa con soli 10 gol subiti (uno in più dell'Inter e al pari del Milan), ma le occasioni concesse sono fin troppe. Secondo la metrica degli expected goals against (xGA), l'Atalanta avrebbe dovuto incassare ben 23.82 reti: insomma, sotto la gestione del nuovo allenatore i bergamaschi sono la quinta squadra che ha concesso di più agli avversari. Al differenziale positivo di quasi 14 gol si lega lo straordinario rendimento di Marco Carnesecchi, che con 8.0 gol evitati è secondo solo a Maignan.

