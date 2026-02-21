Anche Palermo omaggia il piccolo Domenico: striscione allo stadio Barbera

Anche Palermo omaggia il piccolo Domenico: striscione allo stadio Barbera
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 20:45Notizie
di Francesco Carbone
fonte ANSA

(ANSA) - PALERMO, 21 FEB - Lo stadio Renzo Barbera di Palermo omaggia il piccolo Domenico, il bimbo di due anni morto a Napoli due mesi dopo aver subito un trapianto cardiaco. "R.i.p. Piccolo Domenico, giustizia" è scritto in uno striscione esposto in curva Nord durante il secondo tempo di Palermo-SudTirol. (ANSA).