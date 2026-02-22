Prima pagina

La Gazzetta dello Sport: "L'Inter se ne va! Juve sparita, che lezione dal Como"

La Gazzetta dello Sport: "L'Inter se ne va! Juve sparita, che lezione dal Como"
Oggi alle 08:10Notizie
di Pierpaolo Matrone

"L'Inter se ne va". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport all'indomani del successo nerazzurro sul campo del Lecce. Spazio anche alla sconfitta della Juventus, in casa, contro il Como: "Juve sparita, che lezione dal Como!", si legge.