Scontri Napoli-Ajax, dopo anni arrivano assoluzioni e condanne ridotte per gli ultrà

vedi letture

Il Tribunale di Napoli, IV sezione penale collegio C, presieduto da Taglialatela, ha assolto alcuni ultras del "Gruppo Masseria" della Curva A dall'accusa di associazione a delinquere, in relazione agli scontri con i tifosi olandesi prima della partita di Champions League Napoli-Ajax nell'ottobre 2022. Le condanne per le aggressioni risultano essere piuttosto contenute. Gli imputati sono stati assistiti dagli avvocati Emilio Coppola e Alfredo Durante.

Tra gli accusati c'era anche Gennaro Grosso, noto per le sue foto con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e per aver fatto parte della commissione comunale incaricata della statua in memoria di Diego Armando Maradona, da cui si è dimesso nel febbraio 2021.

Oltre a Grosso, erano sotto processo Carmine Della Cerra, Luigi Piacentile, Carmine Crispo e Fabio Mascioletti. I giudici hanno assolto tutti dall'accusa di associazione a delinquere. Tuttavia, per l'aggressione a due tifosi olandesi avvenuta l'11 ottobre 2022 nel centro di Napoli, Grosso è stato condannato a un anno e due mesi di reclusione (pena sospesa), una decisione inferiore ai tre anni richiesti dalla Procura.

Piacentile e Della Cerra sono stati assolti da tutte le accuse, mentre Mascioletti e Crispo hanno ricevuto una condanna a otto mesi (pena sospesa) per l'aggressione a Jan Arno, un tifoso olandese rimasto ferito e ricoverato con una prognosi di 21 giorni.