Scontri tra polizia e tifosi del Cagliari dopo il pareggio contro il Napoli: almeno un arresto

Brutto episodio a margine della sfida tra Cagliari e Napoli finita in parità all'Unipol Domus. Al termine del match la polizia in tenuta antisommossa è dovuta intervenire per evitare che i tifosi sardi raggiungessero i tanti napoletani presenti allo stadio. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, c’è stato almeno un arresto ma potrebbe non essere l'unico.