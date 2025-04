Scontri tra ultrà Napoli e Polizia nel pre-partita: un agente finisce in ospedale

Alta tensione a Bologna nel pre-partita. Prima del fischio d’inizio, si sono verificati violenti scontri tra un gruppo di ultras del Napoli e le forze dell’ordine nei pressi dello stadio Dall’Ara. Secondo quanto ricostruito da Il Resto del Carlino, tra le 70 e le 100 persone, armate di bastoni e mazze, sono comparse su via Andrea Costa, provenienti dalla Porrettana, con l’intento di raggiungere la zona riservata ai tifosi del Bologna.

A intercettarli per primi sono stati gli agenti della Digos, che con due auto si sono frapposti per fermare l’avanzata. Durante la colluttazione, un poliziotto è rimasto ferito alla testa ed è stato trasportato in ospedale per una contusione. Le vetture della polizia hanno subito gravi danni e, nel caos, sono state lanciate anche alcune bombe carta. Solo l’intervento dei reparti in tenuta antisommossa, già presenti in zona, ha riportato la situazione sotto controllo, reindirizzando gli ultras napoletani nel settore giusto.