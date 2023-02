Scontri tra ultras di Roma e Stella Rossa, serbi gemellati con i tifosi del Napoli: la procura indaga

La procura di Roma ha aperto un'indagine in seguito agli scontri tra gli ultras della Roma e quelli della Stella Rossa di Belgrado avvenuti sabato sera.

La procura di Roma ha aperto un'indagine in seguito agli scontri tra gli ultras della Roma e quelli della Stella Rossa di Belgrado avvenuti sabato sera dopo la vittoria romanista contro l'Empoli all'Olimpico. Il fascicolo è stato aperto in seguito ad una rissa avvenuta fuori dallo stadio dove sono rimasti feriti anche due tifosi della Roma appartenenti al gruppo Fedayn, che avevano ammesso come gli ultras con i quali si sono scontrati fossero serbi, i quali avrebbero sottratto loro un borsone con alcuni striscioni.