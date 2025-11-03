Ufficiale

Scozia, i convocati per la sosta di novembre: ci sono McTominay e Gilmour

Scozia, i convocati per la sosta di novembre: ci sono McTominay e GilmourTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:20Notizie
di Davide Baratto

La Scozia ha diramato l'elenco dei convocati del commissario tecnico Steve Clarke per la sosta nazionali di novembre, in cui i biancoblu affronteranno Grecia e Danimarca per le Qualificazioni ai Mondiali 2026. Sono regolarmente presenti in lista i due centrocampisti del Napoli, Scott McTominay e Billy Gilmour, quest'ultimo uscito acciaccato dall'ultimo match di Serie A ma dovrebbe riuscire a recuperare in breve tempo.

Di seguito la lista dei convocati della Scozia per due partite della sosta di novembre:
Portieri: Scott Bain, Craig Gordon, Liam Kelly.
Difensori: Josh Doig, Grant Hanley, Jack Hendry, Aaron Hickey, Ross McCrorie, Scott McKenna, Anthony Ralston, Andy Robertson, John Souttar, Kieran Tierney.
Centrocampisti: Ryan Christie, Lewis Ferguson, Ben Gannon-Doak, Billy Gilmour, John McGinn, Kenny McLean, Scott McTominay, Lennon Miller.
Attaccanti: Che Adams, Lyndon Dykes, George Hirst, Lawrence Shankland