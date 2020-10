Scudetto, crollano le quote del Napoli: terza favorita con Atalanta e Milan

Dopo vittoria di ieri contro l'Atalanta, terzo successo su tre partite giocate in campionato, i bookmakers abbassano ancora le quote del Napoli per la conquista dello Scudetto. Ad inizio stagione per Snai la favorita era, come da logica, la Juventus, data a 1,95, a seguire l'Inter a 2,60 e il duo di outsider Napoli e Atalanta, a 15. Questo inizio di campionato però ha cambiato notevolmente le quotazioni. I bianconeri restano i favoriti a 2,75, seguiti sempre dal'Inter a 3,50, poi un terzetto formato da Napoli, Atalanta e Milan, a 6,50 la posta.