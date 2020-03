Se bastasse solo il talento sarebbe titolare fisso

Se nel calcio esistesse solo il talento Alex Meret sarebbe il portiere inamovibile del Napoli. L’azzurro è considerato uno tra i migliori giovani del nostro panorama sportivo, ma a volte (soprattutto nel calcio moderno) non basta il saper stare in porta e parare. Questo è il caso del Napoli di Gattuso, Meret continua ad andare in panchinaperché il tecnico ritiene Ospina meglio dotato nel giocare coi piedi. Dote essenziale per il suo gioco, considerato che la ripartenza è affidata proprio al portiere.

DIFFERENZE – Meret è un talento straordinario, potenzialmente un craque in grado di fare benissimo fra i pali, superarsi nei suoi guizzi felini e che, nel paragone col compagno di reparto colombiano, si rivela in porta più valido e sicuro di Ospina. Il colombiano, da parte sua, pur essendo un buon portiere fra i pali, può vantare piedi davvero molto educati. Piedi da regista basso, da playmaker in porta che permettono al Napoli di giocare sempre palla a terra. In due situazioni su tutte: quando occorre indietreggiare a causa del pressing avversario o quando si propone gioco partendo dal basso. Per uscire dalla pressione alta degli avversari, superare la prima linea di difesa nemica e creare, già dai primi metri, quella superiorità numerica poi decisiva in attacco.

SEGNALI - Alex Meret è un patrimonio importantissimo per il club azzurro. Gli apprezzamenti per lui sono innumerevoli, ma c’è bisogno di tornare a giocare La società è consapevole che col friulano si possono gettare le basi per un progetto importante legato ad uno dei migliori portieri italiani, se non europei. Si aspettano segnali da Gattuso in questo senso.