Se gira anche l'attacco... Prova di forza nonostante le assenze e messaggio al campionato

Qualcuno si è accorto delle assenze? Il Napoli vince anche a Firenze, domina per larghi tratti la formazione di Palladino, mette in mostra i tanti gioielli dell'organico nella loro migliore versione, scopre ulteriori risorse tra le seconde linee e lancia un messaggio fortissimo al campionato. La squadra di Antonio Conte chiude in vetta (in attesa dei recuperi dell'Inter) un girone d'andata da 44 punti in 19 gare, ritoccando anche i numeri dei primi anni di Sarri e Spalletti. Un piccolo capolavoro considerando il punto di partenza ed i numeri che in questo momento portano tutti alla stessa conclusione: per lo Scudetto bisogna fare i conti (anche) col Napoli e per lo stesso Conte sarà sempre più difficile nascondersi.

Altro clean sheet anche senza Buongiorno

In un contesto organizzato e consolidato, a differenza ad esempio di quanto accaduto lo scorso anno o pure nella sfida di Coppa Italia con gli 11 cambi, anche Juan Jesus chiude la sua buona prestazione, accompagnato da un super-Rrahmani al suo fianco e da un collettivo sempre attento, corto, compatto con tutti gli elementi in aiuto al compagno. 11esimo clean sheet, miglior difesa d'italia e d'Europa (al pari dell'Atletico Madrid) e fuori casa appena 3 gol subiti dopo quella sconfitta estiva a Verona e quella difficoltà sistematica degli avversari persino nell'entrare con continuità nell'area di rigore di Meret.

Se gira anche l'attacco...

Fuori Kvaratskhelia e Politano, ma niente Ngonge. Conte sceglie Spinazzola - come esterno tattico, ma sull'altra fascia - che annulla Dodò e per larghi tratti del primo tempo è anche l'arma più importante in attacco. Poi è nuovamente Neres - devastante per la quarta partita di fila, stavolta sulla sua fascia preferita - a sbloccare (e spaccare) la partita con una serpentina delle sue ed una conclusione terrificante. Gol che nasce dall'uno-due con sponda di Lukaku (in difficoltà con Comuzzo, ma che entra comunque in due dei tre gol) venendo fuori e creando spazio alle spalle. Produzione offensiva e cinismo rappresentano lo step finale.