Seconda in Nazionale per l'obiettivo azzurro: Olivera titolare in Uruguay-Venezuela

L’obiettivo di mercato del Napoli, Mathias Olivera, figura ancora tra i titolari dell’Uruguay per la sfida contro il Venezuela. Il ct uruguayano Alonso ha di nuovo scelto il terzino sinistro del Getafe per la gara valida per la 16ª giornata di qualificazione sudamericana a Qatar 2022. Di seguito le formazioni ufficiali di Uruguay-Venezuela.

URUGUAY (4-4-2): Rochet; Araujo, Godin, Gimenez, Olivera; Pellistri, Bentancur, Valverde, De Arrascaeta; Suarez, Cavani. All. Alonso.

VENEZUELA (4-2-3-1): Farinez; Hernandez, Chancellor, Ferraresi, Gonzalez; Rincon, Martinez; Machis, Otero, Soteldo Martinez; Rondon. All. Pekerman.