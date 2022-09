Segna sempre Kvaratskhelia! Si procura e trasforma un rigore: Georgia avanti 1-0 a Gibilterra

Kvicha Kvaratskhelia è inarrestabile. Il giocatore del Napoli si è reso subito protagonista in Gibilterra-Georgia

© foto di www.imagephotoagency.it

Kvicha Kvaratskhelia è inarrestabile. Il giocatore del Napoli si è reso subito protagonista in Gibilterra-Georgia, match valevole per la Lega C di Nations League. Al 19’ si è procurato un calcio di rigore, poi trasformato dallo stesso Kvaratskhelia con un destro perfetto all’angolino. 5 gol in 6 gare di Nation League, Georgia avanti 1-0 a Gibilterra.