Segnali di crescita col Girona: Spalletti esalta Kvara ed attende il portiere

Segnali di miglioramenti verso il campionato. Dopo i due pareggi contro Adana e Maiorca, il Napoli trova la vittoria al terzo test internazionale contro il Girona e soprattutto mostra segnali di crescita sul piano della condizione. 3-1 il punteggio finale con la formazione titolare (c'è Fabian con Lobotka e Anguissa e non Zielinski) che resta in campo quasi 70' ed esce poi in blocco (tranne Kvaratskhelia, subentrato a metà primo tempo per un acciaccato Politano) sull'1-1. Vantaggio su autogol dell'ex Lopez, propiziato da un brillante Lozano, e pareggio dopo una bella giocata degli spagnoli poco dopo aver sfiorato più volte il 2-0 con Osimhen.

Spalletti soddisfatto - Buone risposte anche dai giocatori subentrati, a partire da Zerbin autore anche dell'assist per il 2-1 di Petagna. Il tris è firmato da Kvaratskhelia dal dischetto, dopo essersi procurato il rigore, coronando un'altra prova con grandi giocate. "Sono abbastanza soddisfatto - le parole di Spalletti al fischio finale - abbiamo pressato subito e recuperato palla tante volte, poi nella pulizia del possesso non siamo stati così limpidi. Dovremo essere più corti, non allungarci, aumentando un po' il fiato perché siamo arrivati fino al 65' ed ora c'è da arrivare fino al 90'", mentre l'elogio è per Kvaratskhelia: "Ha queste potenzialità, punta, è tecnico, esce da situazioni quando nessuno se lo aspetta e ti dà lo sbocco. Ve ne siete accorti che è forte... noi lo sapevamo (ride, ndr)".

Aspettando il portiere. O più di uno - "Ha fatto un paio di buoni interventi, ho letto che l'altra volta gli si è detto qualcosa... Noi puntiamo ai doppi ruoli in ogni reparto e Meret ne è uno, valuteremo il mercato", il virgolettato di Spalletti su Alex Meret, ma in realtà il Napoli potrebbe andare non su un portiere da affiancargli, ma su due estremi difensori. Il portiere del Napoli, infatti, come anticipato da Tmw può finire allo Spezia (in prestito, ma prima deve rinnovare il contratto in scadenza a giugno) e prima bisogna stringere per Kepa, l'obiettivo numero uno: la trattativa col Chelsea va avanti senza sosta per trovare tutti gli accordi sulla suddivisione del pesante ingaggio dello spagnolo ed anche sui bonus che chiedono gli inglesi per dare l'ok al prestito oneroso.