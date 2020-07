Segnali di Politano: contro il Bologna la sua miglior partita col Napoli

Segnali di Matteo Politano: è ancora presto, ma l'esterno c'è, col Bologna ha disputato - forse - la miglior partita da quando veste la maglia del Napoli. Titolare a destra, suo ruolo naturale, l'ex Inter (suo l'assist da corner per il gol di Manolas) ha mostrato impegno e determinazione, ha corso tanto, ha aiutato la difesa e ha provato a creare pericoli oltre la metà campo. Non è ancora al top fisicamente e deve integrarsi nei meccanismi di Gattuso e conoscere i compagni, ma dopo le ultime gare è sembrato in crescita. Ha caratteristiche diverse da Callejon e Lozano ma, da alternativa, potrà dare il suo contributo.