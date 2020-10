Sentenza Juve-Napoli, Libero: "Stangata clamorosa, decisione troppo pesante"

La versione online del quotidiano Libero critica la decisione del Giudice Sportivo di infliggere al Napoli il 3-0 a tavolino contro la Juventus e un punto di penalizzazione in classifica per gli azzurri. "Stangata clamorosa" chiude il titolo a proposito della notizia, con il giudice che ha deciso per la via degli "zero sconti" forse per "evitare di creare un precedente stabilendo il rinvio della gara". De Laurentiis ovviamente non starà fermo a guardare e la questione non è destinata a finire qui visto che - sempre secondo il quotidiano - "la decisione è sembrata decisamente troppo pesante".