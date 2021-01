Senza Mertens non si vince? Lo conferma l'incredibile percentuale di vittorie senza il belga

Oltre ad Osimhen, al Napoli mancherà anche Dries Mertens, elemento fondamentale per la squadra di Gattuso. La percentuale di successi in Serie A del Napoli senza Dries Mertens in campo nel corso degli ultimi due campionati - diffusa da Opta - rende l'idea dell'importanza del belga: senza di lui appena il 22.2% di vittorie (2/9) mentre con lui in campo i partenopei hanno vinto il 57.1% delle gare (24/42).