Serata amara per Zielinski: gioca 86’ ma la sua Polonia perde in casa contro l’Olanda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono appena terminate le due partite valevoli per il Gruppo 1 della Lega A di Nations League. Al comando c'è l'Olanda, che conferma la leadership imponendosi in Polonia con i gol di Gakpo e Bergwijn. Serata amara per il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, in campo 86 minuti ma sconfitto in casa.

Vittoria di misura per il Belgio, al quale servirà un miracolo in Olanda per strappare a van Gaal e la sua seleziona il biglietto per la Final Four.

Belgio-Galles 2-1 - 10' de Bruyne (B); 37' Batshuayi (B); 50' Moore (G)

Polonia-Olanda 0-2 - 14' Gakpo (O); 60' Bergwijn (O)

CLASSIFICA

Olanda 13

Belgio 10

Polonia 4

Galles 1