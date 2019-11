Serbia-Ucraina, le formazioni ufficiali: Maksimovic dal primo minuto

Giornata di partite di qualificazione ad Euro 2020 per i calciatori del Napoli. Sono state ufficializzate le formazioni di Serbia-Ucraina, in campo alle ore 15 per quanto riguarda il gruppo B: Ucraina già qualificata all'Europeo mentre la squadra di casa deve sperare in una vittoria contro la squadra di Shevchenko e in risultato non positivo del Portogallo. Dal primo minuto il difensore del Napoli, Nikola Maksimovic.

Serbia (4-2-3-1): Rajkovic; Ni. Maksimovic, Milenkovic, Kolarov, Rodic; Gudelj, Ne. Maksimovic; Tadic, Ljajic, Radonjic; Mitrovic.

Ucraina (4-1-4-1): Pyatov; Karavaev, Matviyenko, Kryvtsov, Mykolenko; Sydorchuk; Tsygankov, Kovalenko, Malinvskyi, Yarmolenko; Yaremchuk.