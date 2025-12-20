Sergio Ramos flirta con la Serie A: sondaggi da squadre italiane, ma c’è un nodo
Il mercato italiano guarda con curiosità anche a profili di grande esperienza. Tra questi c’è Sergio Ramos, attualmente svincolato. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, l’ex capitano del Real Madrid sarebbe disposto a valutare seriamente un’avventura in Serie A, con l’obiettivo di restare competitivo ad alti livelli e giocarsi le proprie carte in vista del prossimo Mondiale.
Il problema, però, resta di natura economica. Al momento nessun club italiano, nonostante qualche sondaggio, sembra intenzionato a soddisfare le richieste d’ingaggio del difensore, abituato a stipendi molto elevati anche nelle sue ultime esperienze all’estero. A differenza di scelte più “low profile” come quella di Thiago Silva, Ramos punta a un progetto tecnico ambizioso, ma senza rinunciare a condizioni economiche in linea con il suo status.
