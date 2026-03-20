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Serie A, anticipi e postici dal 32° al 34° turno: data, orari e programmazione tv

Serie A, anticipi e postici dal 32° al 34° turno: data, orari e programmazione tvTuttoNapoli.net
Oggi alle 17:15Notizie
di Pierpaolo Matrone

La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi della 32ª e 33ª giornata di campionato, definendo anche i prossimi impegni del Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri scenderanno in campo domenica 12 aprile alle ore 15.00 contro il Parma al Tardini, gara che sarà trasmessa in diretta su DAZN.

Il secondo appuntamento sarà invece uno scontro sulla carta più complicato: sabato 18 aprile alle ore 18.00 al Maradona contro la Lazio, anche in questo caso con diretta DAZN. Napoli-Cremonese invece si giocherà di venerdì sera. Di seguito tutta la programmazione della trentaduesima e della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A.

32ª giornata

Venerdì 10 aprile 2026
20.45 Roma-Pisa (DAZN/SKY)

Sabato 11 aprile 2026
15.00 Cagliari-Cremonese (DAZN)
15.00 Torino-Verona (DAZN)
18.00 Milan-Udinese (DAZN)
20.45 Atalanta-Juventus (DAZN/SKY)

Domenica 12 aprile 2026
12.30 Genoa-Sassuolo (DAZN)
15.00 Parma-Napoli (DAZN)
18.00 Bologna-Lecce (DAZN/SKY)
20.45 Como-Inter (DAZN)

Lunedì 13 aprile 2026
20.45 Fiorentina-Lazio (DAZN)

33ª giornata

Venerdì 17 aprile 2026
18.30 Sassuolo-Como (DAZN)
20.45 Inter-Cagliari (DAZN/SKY)

Sabato 18 aprile 2026
15.00 Udinese-Parma (DAZN)
18.00 Napoli-Lazio (DAZN)
20.45 Roma-Atalanta (DAZN/SKY)

Domenica 19 aprile 2026
12.30 Cremonese-Torino (DAZN)
15.00 Verona-Milan (DAZN)
18.00 Pisa-Genoa (DAZN/SKY)
20.45 Juventus-Bologna (DAZN)

Lunedì 20 aprile 2026
20.45 Lecce-Fiorentina (DAZN)

34ª GIORNATA 

24/04/2026 Venerdì 20.45 Napoli - Cremonese DAZN
25/04/2026 Sabato 15.00 Parma - Pisa DAZN
25/04/2026 Sabato 18.00 Bologna - Roma DAZN
25/04/2026 Sabato 20.45 Verona - Lecce DAZN/SKY
26/04/2026 Domenica 12.30 Fiorentina - Sassuolo DAZN
26/04/2026 Domenica 15.00 Genoa - Como DAZN
26/04/2026 Domenica 18.00 Torino - Inter DAZN/SKY
26/04/2026 Domenica 20.45 Milan - Juventus DAZN
27/04/2026 Lunedì 18.30 Cagliari - Atalanta DAZN
27/04/2026 Lunedì 20.45 Lazio - Udinese DAZN/SKY