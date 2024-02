Serie A, ascolti Dazn da record nell'ultima giornata: Cagliari-Napoli 3ª gara più vista

Dietro al derby lombardo, ci sono Lecce-Inter, di poco superiore al milione di spettatori, e la sfida Cagliari-Napoli, con oltre 760mila di contatti.

Un turno di campionato che, nonostante l’assenza di big match, ha fatto registrare un ottimo risultato su Dazn: oltre 6,3 milioni di telespettatori. La piattaforma streaming, che detiene in esclusiva sette partite su 10 con le tre altre in co-esclusiva, ha visto ben due sfide oltre il milione di spettatori e grandi risultati anche per Juventus-Frosinone e Fiorentina-Lazio, nonostante la co-esclusiva con Sky. Il risultato è vicino così al record stagionale di DAZN, fermo a 6.699.438 spettatori dell’11ª giornata.

Dietro al derby lombardo, ci sono Lecce-Inter, di poco superiore al milione di spettatori, e la sfida Cagliari-Napoli, con oltre 760mila di contatti. Di seguito, l’elenco delle partite (in ordine di calendario) della 26esima giornata con i rispettivi dati sugli ascolti. Per questa giornata non era presente Zona Dazn:

Bologna-Verona – 391.424 spettatori

Sassuolo-Empoli – 261.513 spettatori

Salernitana-Monza – 335.352 spettatori

Genoa-Udinese – 226.740 spettatori

Juventus-Frosinone – 761.413 spettatori

Cagliari-Napoli – 763.198 spettatori

Lecce-Inter – 1.033.115 spettatori

Milan-Atalanta – 1.398.982 spettatori

Roma-Torino – 635.172 spettatori

Fiorentina-Lazio – 510.820 spettatori

TOTALE – 6.317.729 spettatori