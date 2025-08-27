Serie A, ascolti in crescita su Dazn alla prima giornata: il dato

(ANSA) - ROMA, 26 AGO - La prima giornata della Serie A Enilive 2025/26 si è chiusa con 4.2 milioni di spettatori (4.208.482), tra gli ascolti relativi alle singole partite del campionato e quelli di Zona Serie A, per chi ha preferito seguire alcuni match in contemporanea, segnando un incremento del 6% rispetto all'esordio della scorsa stagione (3.964.019). Un segnale che - secondo Dazn - mostra quanto sia forte il legame del pubblico col calcio italiano, alimentato dalle tante novità in campo, e in panchina, che hanno inaugurato questa nuova stagione del massimo campionato italiano.

Considerando il periodo estivo, le partite delle prime giornate di campionato vengono solitamente giocate tutte concentrate alle 18:30 e alle 20:45, limitando gli slot orari della trasmissione in tv e di conseguenza gli ascolti complessivi della Serie A. L'audience di questa prima giornata è in linea con le giornate disputate con una programmazione simile (6 slot orari), che in media registrano oltre 4 milioni di spettatori. Inoltre, sono tanti i tifosi che hanno preferito seguire le partite in contemporanea su Zona Serie A, che ha registrato un +28% rispetto allo scorso anno: una modalitá per vivere i momenti migliori delle partite in contemporanea senza perdersi azioni e gol, seguendo i vari collegamenti tra i campi. (ANSA).