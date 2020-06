Serie A, bocciate le ipotesi algoritmo e Playoff: senza 'aritmetica' niente scudetto

Cosa fare in caso di un nuovo stop del campionato italiano per via dell'emergenza Coronavirus? Come riferisce la Gazzetta dello Sport, nell'assemblea di Lega andata in scena questo pomeriggio, le ipotesi algoritmo e Playoff per decretare classifica finale sono state bocciate. E' stato varato con 16 società a favore, 3 astenute e 1 contro il Milan, il criterio della media punti (in casa e in trasferta) moltiplicata per le partite mancanti. Non ci sarà l'assegnazione dello scudetto senza la relativa 'matematica', ma solo la partecipazione alle varie coppe europee.

LUNEDI' APPUNTAMENTO CON IL CONSIGLIO FEDERALE - A fine vertice, la Lega si Serie A ha pubblicato una nota: "L'assemblea ha dato indicazione ai rappresentanti della Lega Serie A di votare in favore di soluzioni che salvaguardino sempre il merito sportivo qualora non fosse possibile portare a termine il campionato di Serie A Tim"