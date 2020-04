Serie A, boom commissioni nel 2019: Juve in testa con 44mln, il Napoli è la big che spende meno

Sul proprio sito la Figc ha pubblicato le cifre delle commissioni che i club hanno corrisposto ai procuratori nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre del 2019. In totale sono oltre 187 milioni per la Serie A. Tantissimi soldi. In cima a questa speciale classifica c'è la Juventus con un totale di 44,3 milioni di euro, a seguire l'Inter con 31,8 e la Roma con 23,8. Il Napoli, in questa speciale classifica, si trova a metà strada, con "appena" 5.201.372,04 milioni di euro di commissioni, pochi rispetto ai rivali, conferma della volontà di De Laurentiis di non cedere, spesso, a pretese 'folli' da parte dei procuratori sportivi. La Lazio spende meno anche del Parma (5,08 milioni) e poco più dell'Udinese (4,37 milioni). A seguire si piazzano Cagliari (2,37 milioni), Torino (2,31 milioni), Hellas Verona (1,76 milioni), Spal (1,27 milioni) e Lecce (1,05 milioni). Chiude la lista il Brescia che sborsa 506.209,37 euro. La classifica completa è la seguente:

Atalanta 7.307.064,00

Bologna 5.744.465,74

Brescia 506.209,37

Cagliari 2.371.324,80

Fiorentina 8.610.175,00

Genoa 5.765.815,02

Hellas Verona 1.766.492,00

Inter 31.819.411,33

Juventus 44.320.948,36

Lazio 4.499.416,50

Lecce 1.051.819,91

Milan 19.606.875,00

Napoli 5.201.372,04

Parma 5.082.844,62

Roma 23.228.104,00

Sampdoria 6.851.434,29

Sassuolo 6.158.434,29

SPAL 1.272.796,37

Torino 2.313.250,00

Udinese 4.373.233.51