Serie A, capocannoniere ed Europa League: le previsioni dei bookmakers sulla stagione del Napoli

La stagione 2021/2022 del Napoli è cominciata con due vittorie su due partite ed il conseguente primato in classifica (condiviso con Lazio, Inter, Roma e Milan) a punteggio pieno. Sei punti frutto di una vittoria per 2 a 0 contro il Venezia e di una vittoria per 2 a 1 contro il Genoa grazie ad un gol nei minuti finali di Petagna. Due prove comunque non troppo convincenti per gli uomini di Luciano Spalletti, soprattutto se sommate al clamoroso 5-1 subito contro il Benevento nell’amichevole di lunedì e ad un mercato in entrata che non ha soddisfatto i tifosi.

Sul mercato estivo del Napoli è il caso di soffermarsi un attimo, perché se è vero che sono arrivati pochissimi volti nuovi, ossia Juan Jesus e Anguissa, limitati esclusivamente alla diretta sostituzione di Maksimovic e Bakayoko, il presidente De Laurentiis ha deciso di puntare sul gruppo di giocatori della scorsa stagione. Scelta sicuramente rischiosa considerando che il Napoli è giunto al quinto posto non riuscendo così a qualificarsi in Champions League, ma allo stesso tempo un attestato di fiducia nei confronti di un gruppo di giocatori che un po’ a causa degli infortuni, un po’ a causa del Covid e un po’ a causa della rottura tra De Laurentiis e Gattuso, non ha mai potuto esprimere veramente il proprio potenziale.

Capita spesso che sessioni di mercato così “blande” denotino una mancanza di interesse da parte della proprietà, ma non è questo il caso: le mancate cessioni di Insigne (nonostante la scadenza del contratto sia fissata al 2022), Koulibaly, Ounas, Politano e Petagna, rappresentano la dimostrazione del disinteresse del presidente a monetizzare, mentre al contrario denotano una grande fiducia nel gruppo di giocatori che la scorsa stagione, per un motivo o per l’altro, non ha rispettato le aspettative.

In tal proposito il gol decisivo di Petagna può essere letto come un segnale di rinascita di questo gruppo: il giocatore con le valigie in mano, dato per sicuro partente, che invece a sorpresa decide di rimanere e firma un gol che vale 3 punti.

Ma il giocatore che più di tutti è chiamato a guidare questa rivalsa del Napoli è sicuramente Victor Osimhen. Il giocatore simbolo della campagna acquisti della stagione 20/21, diventato l’acquisto più oneroso della storia del club grazie agli oltre 70 milioni sborsati dall’istrionico presidente del Napoli per assicurarsi le prestazioni del giocatore nigeriano, ha mostrato solo sporadicamente qualche lampo del suo potenziale, ma almeno fino a questo momento, non ha giustificato la somma investita. Come già detto, gli infortuni e il Covid hanno sicuramente inciso in modo negativo sulla sua prima stagione in Italia, ecco perché, dopo l’anno di apprendistato, ora ci si aspettano grandi cose dal numero 9 del Napoli.

I partenopei però non potranno fare affidamento solo sul proprio bomber in quanto a gennaio sarà impegnato con la Coppa d’Africa: a quel punto toccherà al redivivo Petagna, coadiuvato da Lozano, Mertens e Insigne, prendere le redini dell’attacco azzurro.



Terminate le doverose premesse, ora possiamo passare alle previsioni dei bookmakers relative alla squadra di Spalletti.

Come riportato dai più importanti bookmaker e siti di slot online, il Napoli si conferma al quinto posto nelle previsioni degli esperti del settore dietro Juventus, Inter, Atalanta e Milan, praticamente a pari merito con la Roma di Mourinho.

Per ciò che riguarda il titolo di capocannoniere Osimhen si posiziona al quinto posto e la sua vittoria della classifica marcatori viene quotata 15 volte la posta giocata: davanti a lui, in ordine crescente, troviamo Luis Muriel, Dusan Vlahovic, Lautaro Martinez e Ciro Immobile. In classifica anche Lorenzo Insigne, Hirving Lozano e Dries Mertens, quotati rispettivamente 20, 50 e 50 volte la posta giocata.

Allargando gli orizzonti alle competizioni europee, sempre secondo i bookmakers, il Napoli risulta, assieme al Leicester, la favorita per la vittoria finale dell’Europa League. Chiaramente si tratta di una previsione parziale dettata dal fatto che nel computo delle possibili vincitrici mancano ancora le squadre eliminate dalla Champions League, ma è chiaro che i partenopei siano chiamati ad essere tra i protagonisti della manifestazione. Il caso però ha voluto che proprio le due favorite per la vittoria finale siano state sorteggiate nello stesso gruppo e così il Napoli dovrà avere a che fare con il duro ostacolo Leicester, oltre che con lo Spartak Mosca e il Legia Varsavia, per cercare di conquistare il primato del girone. Inoltre, proprio da questa stagione, la UEFA ha introdotto una nuova regola che opporrà le seconde classificate dei gironi di Europa League, contro le terze classificate dei gironi di Champions. Inutile aggiungere dunque quanto sia fondamentale cercare di arrivare primi, in modo da evitare di incrociare le squadre uscenti dalla Champions League.



Al momento nessuno può dire quanto siano accurate o mendaci queste previsioni, sicuramente però, nonostante un mercato apparentemente immobile, i motivi di curiosità intorno al Napoli sono tanti e solo il campo potrà confermare o ribaltare (sia in positivo che in negativo) i pronostici di inizio stagione.