Serie A, classifiche a confronto: il crollo del Napoli è stato clamoroso

Classifiche a confronto dopo 38 giornate di Serie A. L'Inter campione d'Italia ha chiuso la stagione con ventidue punti in più

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Classifiche a confronto dopo 38 giornate di Serie A. L'Inter campione d'Italia ha chiuso la stagione con ventidue punti in più rispetto allo scorso campionato. Saldo positivo anche per il Milan e per l'Atalanta, squadra che al pari della Fiorentina ha ancora una gara da giocare. La Roma ha chiuso la stagione con gli stessi punti di un anno fa, così come il Torino. Grossomodo vale lo stesso discorso anche per la Juventus (un punto in meno).

In positivo spicca il Bologna che ha conquistato 14 punti in più rispetto alla scorsa stagione. Clamoroso il dato del Napoli che dallo Scudetto è crollato fino al decimo posto: -37. Fortemente negativo anche il dato delle ultime due in classifica: il Sassuolo ha chiuso la stagione con quindici punti in meno, la Salernitana addirittura con venticinque. Di seguito il dato delle venti di Serie A.

Inter 94 (+22 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 38 giornate)

Milan 75 (+5)

**Juventus 71 (-1)

*Atalanta 69 (+8)

Bologna 68 (+14)

Roma 63 (=)

Lazio 61 (-13)

*Fiorentina 57 (-4)

Torino 53 (=)

Napoli 53 (-37)

Genoa 49 (in Serie B)

Monza 45 (-7)

Lecce 38 (+2)

Hellas Verona 38 (+7)

Udinese 37 (-9)

Cagliari 36 (in Serie B)

Empoli 36 (-7)

Frosinone 35 (in Serie B)

Sassuolo 30 (-15)

Salernitana 17 (-25)

*: una gara in meno

**Confronto che non tiene conto della squalifica comminata alla Juventus durante la stagione 2022/23