Serie A, date e orari del 23esimo e 24esimo turno: le partite del Napoli
Ufficiali le date delle prossime partite di campionato di Serie A per il Napoli e per le altre squadre. Le giornate di riferimento sono la 23esima e la 24esima. Gli azzurri giocheranno di sabato sia il 31 gennaio alle ore 18:00 in caso contro la Fiorentina che il 7 febbraio in trasferta sempre alle ore 18:00 sul campo del Genoa.
23ª GIORNATA
30/01/2026 Venerdì 20.45 Lazio - Genoa DAZN
31/01/2026 Sabato 15.00 Pisa - Sassuolo DAZN
31/01/2026 Sabato 18.00 Napoli - Fiorentina DAZN
31/01/2026 Sabato 20.45 Cagliari - Verona DAZN/SKY
01/02/2026 Domenica 12.30 Torino - Lecce DAZN
01/02/2026 Domenica 15.00 Como - Atalanta DAZN
01/02/2026 Domenica 18.00 Cremonese - Inter DAZN/SKY
01/02/2026 Domenica 20.45 Parma - Juventus DAZN
02/02/2026 Lunedi 20.45 Udinese - Roma DAZN/SKY
03/02/2026 Martedi 20.45 Bologna - Milan DAZN
24ª GIORNATA
06/02/2026 Venerdi 20.45 Verona - Pisa DAZN
07/02/2026 Sabato 18.00 Genoa - Napoli DAZN
07/02/2026 Sabato 20.45 Fiorentina - Torino DAZN/SKY
08/02/2026 Domenica 12.30 Bologna - Parma DAZN
08/02/2026 Domenica 15.00 Lecce - Udinese DAZN
08/02/2026 Domenica 18.00 Sassuolo - Inter DAZN/SKY
08/02/2026 Domenica 20.45 Juventus - Lazio DAZN
09/02/2026 Lunedì 18.30 Atalanta - Cremonese DAZN
09/02/2026 Lunedi 20.45 Roma - Cagliari DAZN/SKY
Milan - Como * DAZN
(*) La gara è rinviata alla prima data utile, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Generale Competizioni di Lega Calcio Serie A 2025/2026.
Serie A Enilive 2025-2026
